Son dakika: Yüz yüze eğitime Omicron engeli! Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi





Yüz yüze eğitimin devam etmesi için tüm toplumun tedbirlere uyması gerektiğini belirten Bakan Özer, ''Tabi bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler çok önemli. Sadece bu önlemlere riayet etmek okullar içinde değil okul dışında da çok önemli çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirini etkiliyor. Doğal olarak okulları da etkiliyor. Onun için tüm velilerimizden, tüm toplumumuzdan istirhamımız; okullarımızın açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç birinci dönemde olduğu gibi başarılı bir şekilde devam edecek'' dedi.

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