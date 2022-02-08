Kazdağları'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 17 askeri personel ve 4 belediye işçisi mahsur kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle 4 araç içinde 17'si askeri personel, 4'ü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yol açma ekibi personeli olmak üzere 21 kişi mahsur kaldı.
Mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak mahsur kalanlarla telefon bağlantısı kurulduğunu 21 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle yolda kaldı.