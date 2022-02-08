Kazdağları'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 17 askeri personel ve 4 belediye işçisi mahsur kaldı

AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri ile birlikte bölgeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 21 kişininde araçların içerisinde olduğunu araçların yakıtlarının bulunduğunu kendileri ile telefon irtibatının sağlandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.