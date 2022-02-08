Atatürk Havalimanı'na veda! Turkish Cargo tüm operasyonları İstanbul Havalimanı'nda yapmaya başladı

YENİ YUVAMIZDAYIZ

Taşınma süreci ile ilgili bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, "Geçtiğimiz 3 yıl boyunca her iki hub'ımızda da çok ciddi bir operasyon yürüttük. Atatürk Havalimanı'nda kargo uçaklarımızın, İstanbul Havalimanı'nda ise yolcu uçaklarımız ve paxfre kapasitesini kullandık. Kargo uçaklarımızla 23 bin, paxfre olarak ise 6 bin olmak üzere yaklaşık 30 bin sefer gerçekleştirdik ve 2,5 milyon tonu Atatürk Havalimanı'ndan, 1,8 milyon tonu ise İstanbul Havalimanı'ndan olmak üzere 4 milyon tondan fazla hava kargo yükü taşıdık. Şimdi ise hizmet kalitemizden ödün vermeksizin "dualhub" olarak başarıyla sürdürdüğümüz hava kargo faaliyetlerimizi, İstanbul Havalimanı'nda tek bir çatı altında birleştiriyoruz. Türkiye'nin hava kargo köprüsü Turkish Cargo olarak, bütün süreçleri otonom ve robotik sistemlerle donatılmış yeni yuvamız SMARTIST ile geleceğe hiç olmadığı kadar hazırız"dedi.

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