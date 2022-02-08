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    • Güncel
    • 08.02.2022 13:48
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    • 08.02.2022 13:48
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    3 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda gözaltına alındı. Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    AA
    3 PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

    Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi H.R, H.D. ve A.G'yi yakaladı.

    Gözaltına alınan ve arandığı öğrenilen şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında arandığı öğrenilen H.R. ile H.D. işlemlerinin ardından bu kente gönderildi.

    Adıyaman'da sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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    Haberler Güncel 3 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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