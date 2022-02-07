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    • 07.02.2022 10:07
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    • 07.02.2022 10:17
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    Son dakika: Diyarbakır’da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı! 400 personel görev alıyor

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı. Opersayonda jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.

    Eren Kış-21 başladı! Yüzlerce personel katılıyor

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 400 personelle 'Eren Kış-21 Jandarma Er Mahmut Derin Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.


    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da 'Eren Kış-21 (Diyarbakır-Şenlik) Jandarma Er Mahmut Derin Operasyonu' başlatıldı.

    Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev aldı.



    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır’da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı! 400 personel görev alıyor
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