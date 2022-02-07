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    • Güncel
    • 07.02.2022 19:18
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    • 07.02.2022 19:22
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 7 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.Son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

    6 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                29 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    26 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    25 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    24 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    23 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        20 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                            18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                            17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                            16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
                                FETÖ’nün ilk kalkışması: 7 Şubat MİT kumpası!
                                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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