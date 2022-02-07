Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.



Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.