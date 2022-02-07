Koronavirüs testi pozitif çıkan Emine Erdoğan'dan açıklama: Çok şükür durumumuz iyi seyrediyor

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

"Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim."