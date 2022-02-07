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    • 07.02.2022 20:17
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    Koronavirüs testi pozitif çıkan Emine Erdoğan'dan açıklama: Çok şükür durumumuz iyi seyrediyor

    Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Emine Erdoğan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına evden devam ettiğini bildirdi. Emine Erdoğan, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

    Çok şükür durumumuz iyi seyrediyor

    Koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan izolasyon sürecine girdi.

    Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Emine Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese teşekkür etti.

    "ÇOK ŞÜKÜR DURUMUMUZ İYİ SEYREDİYOR"
    Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor."

    "DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"
    "Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim."

    BAŞKAN ERDOĞAN DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
    Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmıştı.

    Erdoğan, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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