Sabah yazarı Hilal Kaplan: Tüm kutuplaşma masallarına rağmen Erdoğan toplumsal manada üzerinde ittifak edilmiş bir değerdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından siyasiler geçmiş olsun mesajları yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." mesajını iletti.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.







Sabah yazarı Hilal Kaplan, Erdoğan'ın birleştirici gücüne dikkat çekerek "Cumhur İttifakı'na yakın, uzak ve karşı tüm partilerin genel başkanları şifa dileklerini ilettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendi hesabından her birine teşekkür etti. Siyasetin puslu havası dağıldı. İnsanlık hatırlandı." dedi. Kaplan'ın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:



ERDOĞAN'IN BİRLEŞTİRİCİ DEĞERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye omicron teşhisi koyulduğunun duyulması ile gündem birden değişti.

Cumhur İttifakı'na yakın, uzak ve karşı tüm partilerin genel başkanları şifa dileklerini ilettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendi hesabından her birine teşekkür etti.



Siyasetin puslu havası dağıldı. İnsanlık hatırlandı. Her gün "Saray'daki" diye hitap eden Kemâl Kılıçdaroğlu, Netenyahu benzetmesi bile yapmış Meral Akşener'den böyle nazik ve insani bir hitabı duymaya sanırım hepimizin ihtiyacı varmış. Gerçi Kılıçdaroğlu'nun hakkını yiyemem; linç edilmeyi göze alarak kovid olduğum dönem beni de arayıp geçmiş olsun temennisinde bulunmuştu sağolsun.



Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunun ortaya çıkardığı bu tablo, aslında Erdoğan'ın şahsında milletin ve devletin temsil edildiği gerçeğinin kabulüdür. Seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı olmasına rağmen kendisine "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat" diye iftira atan veya "diktatör bozuntusu" diye hakaret eden siyasîler olsa da bu gerçek olduğu yerde duruyor.



Tüm kutuplaşma masallarına rağmen Erdoğan, toplumsal manada üzerinde ittifak edilmiş bir değerdir. Ondan ayrılanların bile ayrılma sebebinin ona karşı birleşmek olduğunu düşünürseniz, muhalefetin en büyük motivasyonunun onu yıkmak olduğunu göz önüne alırsanız bu gerçek daha net anlaşılır.



Öte yandan Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Katar, Guatemala, El Salvador, Pakistan, Kazakistan, Sırbistan, Yunanistan, Gürcistan, Kosova, Somali, Yunanistan ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet başkanları da ayrı ayrı şifa temennisiyle mesajlar attılar. Hem kıtalar aşan dış politika etkimizi hem de kamu diplomasisi açısından aldığımız yolu göstermesi bakımından önemli bir örnek oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşlerine acil şifa niyazıyla...

