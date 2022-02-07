Ortaokul lise seçmeli ders tercihleri bugün son mu? 7 Şubat seçmeli ders tercihleri saat kaçta sona erecek? Seçmeli ders seçimi zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada seçmeli ders tercihlerinin uzatıldığını duyurdu. Peki, MEB seçmeli ders seçimi ne kadar uzatıldı? Ortaokul ve lise seçmeli ders seçimi 2022 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
SEÇMELİ DERS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SONA ERECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), seçmeli dersler için tercih sürecini olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat'a uzattı.
MEB tarafından yapılan açıklamayla öğrencilerin seçmeli ders tercihi ile ilgili başvuru sürecinin 7 Şubat saat 17.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için tercih süresinin normalde 21 Ocak Cuma günü sona ereceğinin anımsatıldığı açıklamada, Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih sürecinin, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda 7 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.
Dönem içerisinde nakil olan öğrencilerin seçmeli dersleri ile ilgili olarak: Öğrencinin nakil geldiği okulda seçtiği seçmeli dersin, nakil olduğu okulda seçilmemiş olması durumunda; nakil olunan okulda bu seçmeli ders açılmalı mı yoksa öğrenci bu okuldaki seçmeli derslerden birini mi seçecektir? İki farklı seçmeli dersin seçilmesi durumunda yılsonu notu nasıl hesaplanacaktır?