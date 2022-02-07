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    • 07.02.2022 07:20
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    Ortaokul lise seçmeli ders tercihleri bugün son mu? 7 Şubat seçmeli ders tercihleri saat kaçta sona erecek? Seçmeli ders seçimi zorunlu mu?

    Seçmeli ders tercih sürecine dair öğrenciler araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarihi uzatılan ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih sürecinin ne zaman sona ereceği merak edildi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin seçmeli ders hakkı bulunuyor. Peki, Ortaokul lise seçmeli ders tercihleri bugün son mu? Seçmeli ders tercihleri saat kaçta sona erecek? Seçmeli ders seçimi zorunlu mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Seçmeli ders tercihleri saat kaçta sona erecek?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada seçmeli ders tercihlerinin uzatıldığını duyurdu. Peki, MEB seçmeli ders seçimi ne kadar uzatıldı? Ortaokul ve lise seçmeli ders seçimi 2022 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    SEÇMELİ DERS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SONA ERECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), seçmeli dersler için tercih sürecini olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat'a uzattı.

    MEB tarafından yapılan açıklamayla öğrencilerin seçmeli ders tercihi ile ilgili başvuru sürecinin 7 Şubat saat 17.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için tercih süresinin normalde 21 Ocak Cuma günü sona ereceğinin anımsatıldığı açıklamada, Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih sürecinin, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda 7 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.

    Dönem içerisinde nakil olan öğrencilerin seçmeli dersleri ile ilgili olarak: Öğrencinin nakil geldiği okulda seçtiği seçmeli dersin, nakil olduğu okulda seçilmemiş olması durumunda; nakil olunan okulda bu seçmeli ders açılmalı mı yoksa öğrenci bu okuldaki seçmeli derslerden birini mi seçecektir? İki farklı seçmeli dersin seçilmesi durumunda yılsonu notu nasıl hesaplanacaktır?

        Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği: Nakil ve geçişlerde muafiyet ve sorumluluk


        MADDE 42- (1) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu dersler, yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Sınıf seviyesinde toplam ders saatinde ve zorunlu derslerde (ortak/alan/dal dersleri) eksiklik ya da başarısızlık bulunması halinde;
        a) Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri, yeni okulun haftalık ders saati toplamı esas alınarak, öğrenciler yeni okulunda seçtiği derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav döneminde sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur.

        b) Öğrenciler görmediği derslerle gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısındaki eksikliğin bir saatten fazla olduğu zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav dönemlerinde sınava alınırlar. Ancak önceki okulun seçmeli dersleri arasında bulunan derslerin, yeni okulun zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) dersleriyle ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulmazlar.



        c) Nakil yapan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bunların yeni okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen önceki okulunda başarılı olduğu dersler de yılsonu başarı puanının belirlenmesinde dikkate alınır.

        ç) (Ek:RG-26/3/2017-30019) 37İnci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında nakil ve geçişi yapılanların mesleki seviyeleri esas alınarak belirlenecek sınıftan itibaren eğitimlerine devamları sağlanır. Meslek seviyelerinin belirlenmesi amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek okul/kurum müdürlüklerinde ilgili alan öğretmenlerinden komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlarca, aynı alan/dalda mesleki eğitim görmüş olanların seviyesi daha önce gördükleri ders içerikleri ve başarı durumlarına göre, daha önce mesleki eğitim görmeyenler ile farklı alan/dalda mesleki eğitime devam etmek isteyenlerin ise yapılacak seviye sınavına göre devam edecekleri sınıflar belirlenir.

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Yarıyıl tatili 21 Ocak tarihinde başladı ve 6 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

        Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.
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