Bugün İETT otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 7 Şubat 2022 okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT sefer saatleri!

7 Şubat Pazartesi yani bugün ikinci dönemin ilk günü, milyonlarca öğrenci yeniden okul yoluna düşecek. Servis araçlarının yanı sıra, İETT otobüs, metro, metrobüslerde de yoğunluk olması bekleniyor. Bu sebeple öğrenciler ve velileri otobüslerin bugün ücretsiz olup olmayacağını merak ederek araştırmaya başladı. Peki, Bugün İETT otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 7 Şubat okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...
7 Şubat Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi?
2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde başlayacak. 7 Şubat'ta İETT sefer tariflerine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlangıcınde İETT otübüsleri ücretsizdi
İstanbul'da 6 Eylül Pazartesi okulun ilk günü 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İETT otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olmuştu. Yine aynı gün servis araçları tam gün ücretsiz park edebilecek, yolda kalan araçlar için de çekiciler hazır bekletilecekti.