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    Bugün İETT otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 7 Şubat 2022 okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT sefer saatleri!

    18 milyon öğrenci ilk dönem karnelerini 21 Ocak'ta almıştı. Birinci dönemi tamamlayan öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatiline girmişti. Bugün okullarda ikinci dönem 81 ilde yüz yüze olarak devam edecek. Okula gidecek öğrenciler İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere, ilk dönemin başlangıcında yani 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında otobüs, metro, metrobüs gibi toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Peki, bugün otobüsler bedeva mı? 7 Şubat okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Bugün İETT otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

    7 Şubat Pazartesi yani bugün ikinci dönemin ilk günü, milyonlarca öğrenci yeniden okul yoluna düşecek. Servis araçlarının yanı sıra, İETT otobüs, metro, metrobüslerde de yoğunluk olması bekleniyor. Bu sebeple öğrenciler ve velileri otobüslerin bugün ücretsiz olup olmayacağını merak ederek araştırmaya başladı. Peki, Bugün İETT otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 7 Şubat okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

    7 Şubat Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi?

    2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde başlayacak. 7 Şubat'ta İETT sefer tariflerine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

    2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlangıcınde İETT otübüsleri ücretsizdi

    İstanbul'da 6 Eylül Pazartesi okulun ilk günü 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İETT otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olmuştu. Yine aynı gün servis araçları tam gün ücretsiz park edebilecek, yolda kalan araçlar için de çekiciler hazır bekletilecekti.

        7 ŞUBAT OKULLAR YARIM GÜN MÜ? SAAT KAÇTA GİDİLECEK?

        MEB tarafından yayımlanan takvim ve Bakan Özer'in açıklaması ile 7 Şubat Pazartesi günü yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci dönem başlıyor. Okulların yarım gün olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor ve öğrencilerin her zamanki saatleri içerisinde okullarında olması bekleniyor.

        2. ARA TATİL NE ZAMAN?

        7 Şubat 2022 tarihinde yeniden ders başı yapan öğrenciler, 11-15 Nisan tarihleri arasında 2. ara tatillerini yapacaklar.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek ve ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 18 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girecek.
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        Haberler Güncel Bugün İETT otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 7 Şubat 2022 okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT sefer saatleri!
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