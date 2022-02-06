Bugün İETT otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 7 Şubat 2022 okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT sefer saatleri!

7 ŞUBAT OKULLAR YARIM GÜN MÜ? SAAT KAÇTA GİDİLECEK?

MEB tarafından yayımlanan takvim ve Bakan Özer'in açıklaması ile 7 Şubat Pazartesi günü yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci dönem başlıyor. Okulların yarım gün olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor ve öğrencilerin her zamanki saatleri içerisinde okullarında olması bekleniyor.