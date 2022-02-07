8 Şubat 2022 Salı lise nakilleri açıldı mı? e-Devlet / e-Okul VBS nakil işlemleri, kontenjanları! Nakiller ne zaman açılacak?

2. dönemin bugün başlamasıyla birlikte nakil işlemleri hakkıdna araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı nakil işlemleri ile ilgili son dakika gelişmeler öğrenciler ve velileri tarafından sıkı takibe alındı. MEB doğrultusundan yapılan nakil işlemleri, Anadolu Lisesi'nden Meslek Liselerine, Meslek'ten ise Anadolu Liselerine yapılıyor. 15 tatilin sona ermesiyle birlikte arama motorlarında, "Nakiller ne zaman açılacak? 8 Şubat 2022 Salı lise nakilleri açıldı mı? e-Devlet / e-Okul VBS nakil işlemleri, kontenjanları nasıl örğenilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
MEB 2. DÖNEM LİSE NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği ortaöğretim nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir tarih verilmedi.
Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;