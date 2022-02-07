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    8 Şubat 2022 Salı lise nakilleri açıldı mı? e-Devlet / e-Okul VBS nakil işlemleri, kontenjanları! Nakiller ne zaman açılacak?

    2. dönem geldi çattı. Bu nedenle nakil işlemleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil işlemleri hakkında son dakika açıklama yapıp yapılmadığı merak edildi. Peki, MEB 2. dönem lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Nakiller ne zaman açılacak? 7 Şubat 2022 Pazartesi lise, ortaokul nakilleri açıldı mı? İşte e-Devlet / e-Okul VBS nakil işlemleri, kontenjanları!

    takvim.com.tr
    Nakiller ne zaman açılacak? 8 Şubat 2022 Salı lise nakilleri açıldı mı?

    2. dönemin bugün başlamasıyla birlikte nakil işlemleri hakkıdna araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı nakil işlemleri ile ilgili son dakika gelişmeler öğrenciler ve velileri tarafından sıkı takibe alındı. MEB doğrultusundan yapılan nakil işlemleri, Anadolu Lisesi'nden Meslek Liselerine, Meslek'ten ise Anadolu Liselerine yapılıyor. 15 tatilin sona ermesiyle birlikte arama motorlarında, "Nakiller ne zaman açılacak? 8 Şubat 2022 Salı lise nakilleri açıldı mı? e-Devlet / e-Okul VBS nakil işlemleri, kontenjanları nasıl örğenilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

    MEB 2. DÖNEM LİSE NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği ortaöğretim nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir tarih verilmedi.



    Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

    Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;



        • Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.



        • Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

        • Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.
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        Haberler Güncel 8 Şubat 2022 Salı lise nakilleri açıldı mı? e-Devlet / e-Okul VBS nakil işlemleri, kontenjanları! Nakiller ne zaman açılacak?
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