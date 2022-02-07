İstanbul hava durumu son dakika: İstanbul'da bugün fırtına, lodos var mı? 8-9-10-11 Şubat bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?

7 Şubat Pazartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıkları artışa geçerken, başta Marmara ile Ege ve Akdeniz kıyıları olmak üzere çok sayıda il için yağış uyarısı da geldi. Öte yandan çığ ve buzlanma olayları için de dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Peki, İstanbul'da bugün fırtına, lodos var mı? 8-9-10-11 Şubat bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte detaylar!
İstanbul için yapılan değerlendirmeye, "Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı" notu düşüldü.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 80 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.