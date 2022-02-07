Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.02.2022 14:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2022 14:02
    ABONE OL

    İstanbul hava durumu son dakika: İstanbul'da bugün fırtına, lodos var mı? 8-9-10-11 Şubat bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?

    İstanbul'da yeniden etkisini göstermeye başlayan soğuk havanın ardından Meteoroloji uzmanlarından son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bugün akşam saatlerinden (18.00)'den sonra sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan; fırtına beklentisi de mevcut. Fırtınanın hızının saatte 75-85 KM'ye kadar çıkacağı belirtildi. Peki, İstanbul'da bugün fırtına, lodos var mı? 8-9-10-11 Şubat bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İstanbul hava durumu son dakika: İstanbul’da bugün fırtına, lodos var mı?

    7 Şubat Pazartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıkları artışa geçerken, başta Marmara ile Ege ve Akdeniz kıyıları olmak üzere çok sayıda il için yağış uyarısı da geldi. Öte yandan çığ ve buzlanma olayları için de dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Peki, İstanbul'da bugün fırtına, lodos var mı? 8-9-10-11 Şubat bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte detaylar!

    İstanbul için yapılan değerlendirmeye, "Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı" notu düşüldü.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 80 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sakarya hariç) sağanak yağışlı, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 15°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 13°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 13°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 16°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra kuzey ve kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar zamanla güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 7°C
        Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 13°C
        Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 15°C
        Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 15°C
        Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına ( 40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA °C, 16°C
        Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 17°C
        Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 12°C
        Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 6°C
        Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 8°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇANKIRI °C, 5°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 11°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 7°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 8°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 11°C
            Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 7°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 14°C
            Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 7°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 15°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TOKAT °C, 6°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 11°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, -1°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, -3°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 6°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MUŞ °C, -2°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

            Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

            Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra batısında, zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            Fırtınanın, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

            Marmara'da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

            Kuzey Ege'de de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ile güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ile zamanla genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba sabah saatlerinde kuzeyinde ve öğle saatlerinde ise genelinde etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

            Güney Ege'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, zamanla ise genelinde güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyi ile zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

            Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan, çarşamba günü kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

            Öte yandan, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de de kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

            Rüzgarın, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege'de bugün güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

            Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinden başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli, Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde ve Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam etmesi bekleniyor.

            Fırtınaya bağlı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır
            Haberler Güncel İstanbul hava durumu son dakika: İstanbul'da bugün fırtına, lodos var mı? 8-9-10-11 Şubat bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?
                SON DAKİKA