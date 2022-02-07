İstanbul hava durumu son dakika: İstanbul'da bugün fırtına, lodos var mı? 8-9-10-11 Şubat bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sakarya hariç) sağanak yağışlı, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı