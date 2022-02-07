İstanbul’da patlama mı oldu? 7 Şubat İstanbul Üsküdar’da patlama son dakika! Ölü ve yaralılar var mı?

Üsküdar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binada patlama meydana geldi. Vatandaşlar arama motorlarında, ölü ve yaralı olup olmadığını sorguluyor. İşte son dakika haberinin detayları...

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 4 vatandaşın yaralandığını söyledi. Kaymakam Demiryürek binanın yıkılma riskine karşı binayı ve ön taraftaki binayı boşalttıklarını, yıkım için ekiplerin olay yerinde olduğunu bildirdi.