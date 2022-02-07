Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.02.2022 14:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2022 14:25
    ABONE OL

    İstanbul'da patlama mı oldu? 7 Şubat İstanbul Üsküdar'da patlama son dakika! Ölü ve yaralılar var mı?

    İstanbul'da patlama mı oldu? Son dakika haberine göre, İstanbul Üsküdar'da patlama meydana geldi. 3 katlı binadaki patlamada yaralılar olduğu belirtiliyor. Ekipler olay yerine sevk edildi. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İşte detaylar!

    İstanbul’da patlama mı oldu? 7 Şubat İstanbul Üsküdar’da patlama son dakika! Ölü ve yaralılar var mı?

    Üsküdar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binada patlama meydana geldi. Vatandaşlar arama motorlarında, ölü ve yaralı olup olmadığını sorguluyor. İşte son dakika haberinin detayları...

    İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

    4 KİŞİ YARALANDI
    Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 4 vatandaşın yaralandığını söyledi. Kaymakam Demiryürek binanın yıkılma riskine karşı binayı ve ön taraftaki binayı boşalttıklarını, yıkım için ekiplerin olay yerinde olduğunu bildirdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Katil zanlılarına tutuklama talebi!
    Haberler Güncel İstanbul'da patlama mı oldu? 7 Şubat İstanbul Üsküdar'da patlama son dakika! Ölü ve yaralılar var mı?
        SON DAKİKA