İstanbul'un kozmopolit ilçesi Bağcılar’ın nüfusu 51 ili geride bırakarak 744 bin 351 oldu

Değişik uluslardan ve yörelerden insanları bir arada barındıran Bağcılar'da büyük bir değişim yaşandı. İlçenin bir önceki sayımda 737 bin 206 olan nüfusu bu sene 7 bin 145 artarak 744 bin 351'e çıktı. Nüfusun 378 bin 73'ünü erkek, 366 bin 278'ini ise kadınlar oluşturuyor.