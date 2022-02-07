İstanbul'un kozmopolit ilçesi Bağcılar’ın nüfusu 51 ili geride bırakarak 744 bin 351 oldu

Bu sayı yüzde olarak ise tabloya yüzde 50,79 erkek, yüzde 49,21 kadın şeklinde yansıyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜM NÜFUSUN ARTIŞINDA ETKİLİ OLDU
Bu sayı yüzde olarak ise tabloya yüzde 50,79 erkek, yüzde 49,21 kadın şeklinde yansıyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜM NÜFUSUN ARTIŞINDA ETKİLİ OLDU
Nüfusun kentsel dönüşüm nedeniyle artış gösterdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İstanbul'un merkezi konumundaki ilçemiz, kentsel dönüşüm sonucu oluşan modern ve kaliteli yaşam alanlarıyla çok talep gören bir yer haline geldi. Biz de belediye olarak vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti sunmaya devam ediyoruz" dedi.