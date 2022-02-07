Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çalıyor! 18 milyon öğrenci ders başı yapıyor

2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ 11-15 NİSAN'DA
Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine bugün girecek. Öğrenciler, okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
UZMANLARDAN AİLELERE UYARI
Tatil boyunca okul zamanındaki kurallarda esnemeler yaşandı. Ailelerin çocuklarını bu kurallara tekrardan adapte etmesi büyük önem taşıyor.