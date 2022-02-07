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    • 07.02.2022 08:02
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    • 07.02.2022 08:02
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    Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çalıyor! 18 milyon öğrenci ders başı yapıyor

    Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine bugün başlayacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak.

    Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çalıyor

    2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

    Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

    İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ 11-15 NİSAN'DA
    Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine bugün girecek. Öğrenciler, okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak.

    Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

    UZMANLARDAN AİLELERE UYARI
    Tatil boyunca okul zamanındaki kurallarda esnemeler yaşandı. Ailelerin çocuklarını bu kurallara tekrardan adapte etmesi büyük önem taşıyor.

        YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE BAŞLIYOR
        31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) ilk kez bu yılki yarıyıl tatilinde uyguladı.

        Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katıldı.

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        Haberler Güncel Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çalıyor! 18 milyon öğrenci ders başı yapıyor
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