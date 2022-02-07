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    • 07.02.2022 06:59
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    • 07.02.2022 06:59
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    15 Temmuz şehidinin tazminatını 47 hain ödeyecek: Aralarında Adil Öksüz ve Akın Öztürk de var

    Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehidi polis memuru Mehmet Şevket Uzun’a ödenen 88 bin TL tazminatı ve polis aracındaki zararın tazmini için 47 darbeciye tazminat davası açtı. EGM'nin açtığı davayı kabul ederek Adil Öksüz'ünde aralarında bulunduğu darbecilerin öncelikle polis şehidinin 88 bin TL'lik tazminatını ve TOMA'da meydana gelen 52 bin TL olan hasarlarını karşılamasına hükmetti.

    15 Temmuz şehidinin tazminatını 47 hain ödeyecek

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine direnen 251 vatandaşımız şehit oldu 2 bin 734 kişi yaralandı. Hain girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. EGM, Borsa İstanbul binasında şehit edilen polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un ailesine ödediği 88 bin 569 TL tazminatı ve darbe gecesi hasar gören TOMA'nın zararlarını karşılaması için aralarında Adil Öksüz ve Akın Öztürk'ün olduğu 47 darbeciye tazminat davası açtı.

    HEDEF GÖZETEREK VURDULAR
    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Borsa İstanbul binasının işgali şöyle anlatıldı. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan bir ZPT ve cip ile Harp Akademileri Komutanlığı'nda görevli bir kurmay binbaşı, bir binbaşı, bir astsubay, 8 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi ile 4 er olmak üzere 15 askeri personel yola çıktı. Sarıyer'de bulunan Borsa İstanbul binasını işgal etmek isteyen darbeciler, uzun namlulu silahlar ve resmi araçlar ile vatandaşları hedef gözeterek ateş etti.

    TOMA ARACINDA ŞEHİT EDİLDİ
    Darbecilerin açtığı ateş sonucu toplumsal müdahale aracı olan T 93 kodlu TOMA'nın şoförü çevik kuvvet polisi Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır şehit oldu. EGM, şehit polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un ailesine 88 bin 596 TL tazminat ödedi.

        52 BİN TL'LİK HASAR
        İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine mahkeme dosyayı bilirkişiye göndererek hasar gören TOMA'nın zararı da tespit edildi. Bilirkişi raporuna göre 52 bin liralık hasarı bulunuyordu.



        ZARARLAR KARŞILANACAK
        Sabah'ta yer alna habre göre, mahkeme geçtiğimiz günlerde davayı karara bağladı. EGM'nin açtığı davayı kabul ederek Adil Öksüz'ünde aralarında bulunduğu darbecilerin öncelikle polis şehidinin 88 bin TL'lik tazminatını ve TOMA'da meydana gelen 52 bin TL olan hasarlarını karşılamasına hükmetti.

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