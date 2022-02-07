15 Temmuz şehidinin tazminatını 47 hain ödeyecek: Aralarında Adil Öksüz ve Akın Öztürk de var

HEDEF GÖZETEREK VURDULAR

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Borsa İstanbul binasının işgali şöyle anlatıldı. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan bir ZPT ve cip ile Harp Akademileri Komutanlığı'nda görevli bir kurmay binbaşı, bir binbaşı, bir astsubay, 8 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi ile 4 er olmak üzere 15 askeri personel yola çıktı. Sarıyer'de bulunan Borsa İstanbul binasını işgal etmek isteyen darbeciler, uzun namlulu silahlar ve resmi araçlar ile vatandaşları hedef gözeterek ateş etti.