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    • Güncel
    • 06.02.2022 20:49
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    • 06.02.2022 21:20
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    TÜGVA'dan yürek ısıtan 'Başkan Erdoğan' paylaşımı: "Biz Reis'e Gönül Verdik, sen ömür ver Ya Rabbi!"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Türkiye tek yürek oldu ve iyi dilek temennisinde bulundu. Türkiye Gençlik Vakfı da yayınladığı yürek ısıtan bir video ile Başkan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dedi. Söz konusu paylaşımda, "Biz Reise Gönül Verdik, sen ömür ver Ya Rabbi!" sözleri dikkat çekti.

    TÜGVA’dan yürek ısıtan ’Erdoğan’ paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronaviürs test sonucu pozitif çıktı.

    Erdoğan koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu ve "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



    "TAYYİP BEY İLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"
    Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Emine Erdoğan'dan da bir paylaşım geldi.

    Emine Erdoğan, "Anca beraber, kanca beraber İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.



    TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Türkiye tek yürek oldu ve iyi dilek temennisinde bulundu. Sosyal medya platformu Twitter'da Erdoğan ile ilgili atılan 'geçmiş olsun mesajları' gündem olurken siyasilerden de mesajlar peş peşe geldi.



        "BİZ REİSE GÖNÜL VERDİK, SEN ÖMÜR VER YA RABBİ!"
        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koronavirüse yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yürek ısıtan bir video yayınladı.

        TÜGVA'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan videoda, Çamlıca Camii'nde bir araya gelen gençler ve çocukların "Biz Reise Gönül Verdik, sen ömür ver Ya Rabbi!" sözleri dikkat çekti.

        Söz konusu paylaşımda, "Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanımız. Dualarımız sizinle" ifadelerine de yer verildi.

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        TÜGVA’dan yürek ısıtan ’Erdoğan’ paylaşımı
        Haberler Güncel TÜGVA'dan yürek ısıtan 'Başkan Erdoğan' paylaşımı: "Biz Reis'e Gönül Verdik, sen ömür ver Ya Rabbi!"
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