TÜGVA'dan yürek ısıtan 'Başkan Erdoğan' paylaşımı: "Biz Reis'e Gönül Verdik, sen ömür ver Ya Rabbi!"





"BİZ REİSE GÖNÜL VERDİK, SEN ÖMÜR VER YA RABBİ!"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koronavirüse yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yürek ısıtan bir video yayınladı.



TÜGVA'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan videoda, Çamlıca Camii'nde bir araya gelen gençler ve çocukların "Biz Reise Gönül Verdik, sen ömür ver Ya Rabbi!" sözleri dikkat çekti.



Söz konusu paylaşımda, "Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanımız. Dualarımız sizinle" ifadelerine de yer verildi.