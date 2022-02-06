Başkan Erdoğan talimatı verdi! Güvenlik yollarında teröre geçit yok

Proje kapsamında terörle mücadelenin sürdüğü bölgelerde yeni yolların yapılması için 2017-2021 arasında valiliklere toplam 1 milyar 535 milyon 828 bin 919 lira ödenek gönderildi. 2017'de 134,6 kilometre, 2018'de 330 kilometre, 2019'da 324,5 kilometre, 2020'de 221 kilometre, 2021'de ise 420 kilometre güvenlik yolu tamamlandı. Böylece, 2017-2021 arasındaki beş yıllık süreçte toplam 1430 kilometre güvenlik yolu yapılmış oldu.