Başkan Erdoğan talimatı verdi! Güvenlik yollarında teröre geçit yok

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Güvenlik Yolları Projesi" 2017-2021 arasında yapılan 1430 kilometre güvenlik yolu terörle mücadelede etkinliğini artırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine 15 Temmuz 2016'dan sonra hayata geçirilen yeni güvenlik konseptiyle terörle mücadelede önemli başarılar elde edildi.
Başta insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere savunma sanayisindeki yerli ve milli teknoloji kapasitesinin artırılması ve güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla saha ve alan güvenliğinde önemli adımlar atıldı.