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    • Güncel
    • 06.02.2022 10:41
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    • 06.02.2022 10:41
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    Isparta'da evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı ile ilgili Valilikten açıklama

    Isparta'da yalnız yaşayan ve evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı ile ilgili Valilikten açıklama geldi. Yapılan açıklamada evde yapılan incelemede elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiği vurgulandı.

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    Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan kişinin evinde elektrik akımının faal olduğu ve kurulu sobasını kullanmadığının tespit edildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, Görgü Cami Mahallesi'ndeki ikametinde ölü bulunan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın çevreden edinilen bilgilere göre, tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu ve komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildiği belirtildi.

    İkamette yapılan incelemede elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir."

    Yalnız yaşayan Ramazan Nazlı'dan bir süre haber alamayan komşuları durumu 5 Şubat'ta polise ve sağlık ekiplerine bildirmiş, eve gelen ekipler Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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    Haberler Güncel Isparta'da evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı ile ilgili Valilikten açıklama
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