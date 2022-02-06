Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu bağlamda kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, bugün Isparta'da okullar tatil mi? 7 Şubat Pazartesi Isparta, Kars, Aksaray'da kar tatili var mı? Okullar 5 gün tatil mi? Valilik açıklamaları...
7 ŞUBAT PAZARTESİ KARS, AKSARAY'DA KAR TATİLİ VAR MI?
Kars ve Aksaray'da kar tatili hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ? KAÇ GÜN?
Isparta'da ilk ve orta dereceli okullar, önümüzdeki hafta tatil edildi.