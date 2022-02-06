14 Şubat Sevgililer Günü 2022 hangi güne denk geliyor? 14 Şubat hangi gün? Sevgililer Günü ne zaman kutlanmaya başlandı?

Tüm dünyada uzun yıllardır kutlanan ve birbirini seven iki kişinin duygularını aktardığı, hediyeler aldığı 14 Şubat hangi gün? 14 Şubat Sevgililer Günü 2022 hangi güne denk geliyor? Hediyesini almak, yemek planı hazırlamak, çiçekçilerden önceden sipariş vermek isteyenler zaman daralırken bir yandan da Sevgililer Günü ne zaman kutlanmaya başlandığını merak ediyor ve gün içerisinde sık sık araştırma konusu oluyor. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında detaylar…
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ 2022 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Her sene tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü, 2022 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.
SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?
Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma'yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.