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    • 07.02.2022 09:18
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    14 Şubat Sevgililer Günü 2022 hangi güne denk geliyor? 14 Şubat hangi gün? Sevgililer Günü ne zaman kutlanmaya başlandı?

    14 Şubat hangi gün? 14 Şubat Sevgililer Günü 2022 hangi güne denk geliyor? Sevgililer Günü ne zaman kutlanmaya başlandı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyarlarca insan her sene 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyor ve planlarını şimdiden yapmak istedikleri için 2022 yılında hangi güne geldiğini öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    14 Şubat hangi gün?

    Tüm dünyada uzun yıllardır kutlanan ve birbirini seven iki kişinin duygularını aktardığı, hediyeler aldığı 14 Şubat hangi gün? 14 Şubat Sevgililer Günü 2022 hangi güne denk geliyor? Hediyesini almak, yemek planı hazırlamak, çiçekçilerden önceden sipariş vermek isteyenler zaman daralırken bir yandan da Sevgililer Günü ne zaman kutlanmaya başlandığını merak ediyor ve gün içerisinde sık sık araştırma konusu oluyor. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında detaylar…

    14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ 2022 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Her sene tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü, 2022 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

    SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

    Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma'yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.

        Aziz Valentina ise Cladudius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü. O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.
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        Haberler Güncel 14 Şubat Sevgililer Günü 2022 hangi güne denk geliyor? 14 Şubat hangi gün? Sevgililer Günü ne zaman kutlanmaya başlandı?
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