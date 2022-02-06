Çırağan Sarayı'nda Mehtap Özkan'la evlenen CHP'li Gürsel Tekin güldürdü: Sade bir nikah yaptık

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Çiftin arasında 26 yaş fark olması sosyal medyada gündem olurken, törenin Çırağan Sarayı'nda yapılması da bir o kadar eleştirildi.
SADE BİR NİKAHMIŞ
Tepkilere yanıt bizzat Gürsel Tekin'den geldi. Düğünün sarayda yapılması nedeniyle eleştirilerde bulunan sosyal medya fenomenine cevap veren Tekin, "Düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık. 8 kişilik aile bireyleri ve biz ikimiz" diyerek yanıt verdi. Sonuç, kendisine gelen bu mesajları hesabından paylaştı.
SERVETİM YOK
Servetiyle ilgili eleştirilere ise sert tepki gösteren Tekin, "Servet düşmanı değilim ama servetim yok.