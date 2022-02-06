Çırağan Sarayı'nda Mehtap Özkan'la evlenen CHP'li Gürsel Tekin güldürdü: Sade bir nikah yaptık

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Çiftin arasında 26 yaş fark olması sosyal medyada gündem olurken, törenin Çırağan Sarayı'nda yapılması da bir o kadar eleştirildi.