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    • 06.02.2022 11:16
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    Çırağan Sarayı'nda Mehtap Özkan'la evlenen CHP'li Gürsel Tekin güldürdü: Sade bir nikah yaptık

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Eleştirilerin hedefinde olan CHP'li Tekin kendini savundu. Tekin, "Düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık. 8 kişilik aile bireyleri ve biz ikimiz.Servet düşmanı değilim ama servetim yok. Kirli medya, benimle ilgili servet sorgulaması yapacaksa çok kolay. Girsinler sicilime, her şeyi görebilirler." dedi.

    CHP’li Gürsel Tekin güldürdü: Sade bir nikah yaptık

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Çiftin arasında 26 yaş fark olması sosyal medyada gündem olurken, törenin Çırağan Sarayı'nda yapılması da bir o kadar eleştirildi.

    SADE BİR NİKAHMIŞ

    Tepkilere yanıt bizzat Gürsel Tekin'den geldi. Düğünün sarayda yapılması nedeniyle eleştirilerde bulunan sosyal medya fenomenine cevap veren Tekin, "Düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık. 8 kişilik aile bireyleri ve biz ikimiz" diyerek yanıt verdi. Sonuç, kendisine gelen bu mesajları hesabından paylaştı.

    SERVETİM YOK

    Servetiyle ilgili eleştirilere ise sert tepki gösteren Tekin, "Servet düşmanı değilim ama servetim yok.

        Kirli medya, benimle ilgili servet sorgulaması yapacaksa çok kolay. Girsinler sicilime, her şeyi görebilirler." dedi.

        GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANDI
        Gürsel Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

        57 yaşındaki siyasetçi, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.

        Sürpriz evliliğin ardından merak konusu olan Mehtap Özkan araştırılmaya başlandı. Özkan'ın sosyal medya hesabından Gürsel Tekin ile paylaşım yapmaması, 'İlişkilerini gizlediler' olarak yorumlandı.

            MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?
            Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı.

            İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu.

            Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.

            Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV 8'de çalışmaya başladı.
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