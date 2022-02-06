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    • 06.02.2022 11:30
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    • 06.02.2022 11:30
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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'la ilgili yapılan çirkin paylaşımlara tepki: Kendini bilmezlik ve hadsizlik

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara tepki gösterdi. Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir." dedi.

    Sosyal medyadaki çirkin paylaşımlara tepki: Hadsizlik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlara Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan sert tepki geldi. Bakan Bozdağ açıklamalarında; "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir." dedi.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde;
    Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler,medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun,haddini ve kendini bilmezlerdir.

    HUSUMET GÜDENLER HEP KAYBETTİ,YİNE KAYBEDECEKTİR
    Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti,yine kaybedecektir.

    Nice zorluğu,kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı,milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi,bu imtihanı da milletimizin duası,tedavi,Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir.

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    Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlara soruşturma
    Haberler Güncel Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'la ilgili yapılan çirkin paylaşımlara tepki: Kendini bilmezlik ve hadsizlik
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