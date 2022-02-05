Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ilk gün çalışmalarının sonunda gazetecilere açıklamada bulundu.



Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenabıallah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra da kendilerini arayacağım inşallah. Geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğim parti olarak." dedi.





Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı!

Alınan bilgiye göre açıklamasının ardından Başkan Erdoğan'ı telefonla arayan Bahçeli, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifa dileklerini iletti.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'mızı aradım. Kendilerine ve eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenabıhakk'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığına ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajını alıntılayarak "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabb'imden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." paylaşımına yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza ve eşleri Hanımefendi'ye ailece ve camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kısa zamanda hastalığı atlatmaları için duamızla Yüce Allah'tan acil şifalar niyaz ederim." mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve değerli Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla…" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, "Rabb'im tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle." ifadelerine yer vererek, Emine Erdoğan'a da ayrıca geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da "Dualarımız sizinle efendim" paylaşımıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.