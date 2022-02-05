İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre ne zaman düşecek? İşte tarihler

Bahar ayları için geri sayım devam ederken cemrenin düşeceği tarih vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Cemrenin düşeceği tarihi merak eden vatandaşlar konu hakkında kapsamlı bilgi almak istiyor. Peki, cemre ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte merak edilen o tarihler
İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?
Cemrenin ilki havaya düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.