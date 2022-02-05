İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre ne zaman düşecek? İşte tarihler

Bahar ayları için geri sayım devam ederken cemrenin düşeceği tarih vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Cemrenin düşeceği tarihi merak eden vatandaşlar konu hakkında kapsamlı bilgi almak istiyor. Peki, cemre ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte merak edilen o tarihler