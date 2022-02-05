Başkan Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklama: Arabulucu olacağız

Başkan Erdoğan, Ukrayna'ya yaptığı ziyareti tamamladı. Dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



RUSYA-UKRAYNA gerilimi: Batı bu işin çözümüne katkı sağlamadı. Üzerimize düşen görevi de inşallah yapmaya çalışırız. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin'le olan görüşmeyi çok önemsiyorum. Zira Zelenski'yle olan görüşmede, zaten bu konularla ilgili bir mutabakatımız olduğunu gördüm.

DOĞAL GAZ SIKINTISI

YOK: Bizim şu anda Türkiye olarak doğal gazda herhangi bir sıkıntımız yok. Bir de bunun yanında Azerbaycan'dan geliş devam ediyor. Yine aynı şekilde Rusya'dan doğal gazımız geliyor. Bu arada ben İran Cumhurbaşkanı ile görüşmemi yaptım. Bana 'Bize 10-15 gün müsaade ederseniz, biz bu işi toparlarız' dedi. Gerçekten de 15 gün içerisinde iş toparlandı ve yeniden normal akışa geçti.

FİYATLAR: Şu an Avrupa'nın en ucuz doğal gazı bizde. Geçen yıl elektrik faturalarında yüzde 50, doğal gaz faturalarında yüzde 75 oranında devlet olarak sübvansiyon sağladık. Tarifelere yansıtılmayan toplam sübvansiyon tutarı 100 milyar lirayı buldu.

HIÇ ÖNEMSEMIYORUM:

Büyükelçiler gelmiş, belediye başkanıyla görüşmüş, balık yemiş, o onun seviyesinin ne olduğunu gösterir...

Başkan Erdoğan, dün cuma namazını İstanbul'da kıldı. Ardından Kadıköy'deki Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii'nin açılışını yaptı.