Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'de önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber ekranlarının konuğu oldu. Oktay Haktan Uysal, Banu El ve Mahmut Övür'ün sorularını yanıtlıyor.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ATATÜRK ANITLARINA SALDIRI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakarsanız bunun arkasındaki provokatif yapıların kimler olduğunu görürsünüz. Ama şunu unutmasınlar eski Türkiye yok artık. Arzu ettikleri sonucu alamayacakları provokatif eylemlerdir bunlar. Türkiye vesayet odaklarının at koşturacağı bir ülke değil.

Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin.

Detaylar gelecek...