Kaza, Merkez Mahallesi Geçit Sokak'ta meydana geldi. Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
- Güncel
- 04.02.2022 17:17
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- Son Güncelleme:
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- 04.02.2022 17:17
Son dakika: Şişli'de feci kaza! Kontrolden çıkan yolcu minibüsü devrildi
Son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de otomobille çarpışıp kontrolden çıkan yolcu minibüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza, Merkez Mahallesi Geçit Sokak'ta meydana geldi. Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü devrildi.