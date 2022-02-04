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    • Güncel
    • 04.02.2022 17:17
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    • 04.02.2022 17:17
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    Son dakika: Şişli'de feci kaza! Kontrolden çıkan yolcu minibüsü devrildi

    Son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de otomobille çarpışıp kontrolden çıkan yolcu minibüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Şişli’de yolcu minibüsü devrildi!

    Kaza, Merkez Mahallesi Geçit Sokak'ta meydana geldi. Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü devrildi.



    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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