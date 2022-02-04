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    • Güncel
    • 04.02.2022 08:34
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    • 04.02.2022 08:34
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    Son dakika: Başkent Ankara güne kar ile başladı! "Kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmayın" uyarısı

    Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Karın kent merkezinde saat 11.00'e kadar etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

    Başkent güne kar ile başladı! O uyarıya dikkat

    Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme ve tuzlama araçları ana cadde ve sokaklarda çalışma yaparken ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı.

    Karın kent merkezinde saat 11.00'e kadar etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

    Belediye ekipleri sabahın ilk saatlerinde yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkent Ankara güne kar ile başladı! "Kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmayın" uyarısı
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