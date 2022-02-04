Son dakika: Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! İstanbul'da akşam saatlerine dikkat | 4 Şubat hava durumu

EGE
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ 3°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
İZMİR 5°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Cuma) parçalı bulutlu
MUĞLA 2°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklenmektedir.
ADANA 8°C, 12°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 17°C
Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 9°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KONYA -1°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı
SİVAS -1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KASTAMONU -1°C, 1°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP 7°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların kuzey ilçelerinde çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.
SAMSUN 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT 2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TRABZON 10°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli, Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA -2°C, 5°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MUŞ -4°C, 3°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
VAN -2°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MARDİN 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİİRT 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu