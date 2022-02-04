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    • 04.02.2022 08:29
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    Cuma mesajları en yeni ve anlamlı 2022! 4 Şubat Cuma Whatsapp, SMS dualı, hadisli, resimli, resimsiz Cuma mesajları, sözleri!

    Tüm illerden Müslüman alemi sabah saatlerinden bu yana Cuma mesajları en yeni ve anlamlı 2022 araştırmasını yapıyor. Bugün yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır ve İslam dünyası bir kez daha bu özel güne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzakta olan sevdiklerine göndermek ya da sosyal medyadan yakınlarıyla paylaşmak isteyenler 4 Şubat Cuma Whatsapp, SMS dualı, hadisli, resimli, resimsiz Cuma mesajları, sözlerini görmek istiyor. Sevdiklerini mutlu etmek ve onları ibadete davet etmek isteyenler en güzel ve özel Cuma mesajlarını haberimizde bulabilir.

    takvim.com.tr
    Cuma mesajları en yeni ve anlamlı 2022!

    Cuma mesajları en yeni ve anlamlı 2022! 4 Şubat Cuma Whatsapp, SMS dualı, hadisli, resimli, resimsiz Cuma mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her Cuma olduğu gibi bu gün de sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer aldı ve uzakta da olsa yakınlarıyla bu mübarek günü paylaşmak, ibadete davet etmek isteyenler için Cuma mesajlarını haberimizde derledik.

    4 ŞUBAT 2022 CUMA MESAJLARI SÖZLERİ!

    Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

    "Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

    Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

    Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

    Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

        Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

        Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

        Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

        Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

        Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

        Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

        Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

        Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

        Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar…Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

        Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

        Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…

        La ilahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafa'dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah'ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir.

        Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…
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        Haberler Güncel Cuma mesajları en yeni ve anlamlı 2022! 4 Şubat Cuma Whatsapp, SMS dualı, hadisli, resimli, resimsiz Cuma mesajları, sözleri!
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