Cuma mesajları en yeni ve anlamlı 2022! 4 Şubat Cuma Whatsapp, SMS dualı, hadisli, resimli, resimsiz Cuma mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her Cuma olduğu gibi bu gün de sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer aldı ve uzakta da olsa yakınlarıyla bu mübarek günü paylaşmak, ibadete davet etmek isteyenler için Cuma mesajlarını haberimizde derledik.
4 ŞUBAT 2022 CUMA MESAJLARI SÖZLERİ!
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.