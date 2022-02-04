4 Şubat Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri nedir? Arama motorları üzerinden binlerce kişi bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Bugün de yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır ve Cuma namazının camilerde cemaat ile birlikte kılınması önemlidir. İlk kez kılacaklar ya da uzun zaman verdikleri için unutanlar için ibadet hakkında bilgileri derledik. İşte il il namaz saatleri...
CUMA NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINACAK?
Her ilde farklı farklı saatlerde kılınıyor, il il Cuma namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz.