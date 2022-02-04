Bankaya gitme devri bitti! e-Devlet'te yeni dönem

Hizmet öncesinde varislerin bankalara ayrı ayrı müracaat ederek bu bilgiyi aldığına dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:

"Murisin hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabı bulunduğu bilgisi varisleri tarafından net olarak bilinmiyor. Bu yüzden murisin hesabının bulunduğu ancak varisleri tarafından varlığından haberdar olunmayan hesaplar gözden kaçabiliyor. Bu hizmetle murise ait tüm mevduat/katılım fonu hesapları kolaylıkla erişilebilir oldu."