Edirne Uzunköprü'de provokasyon! Adalet Anıtı ateşe verildi

İlçe merkezindeki Adalet Meydanı'nda bulunan anıtın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Anıtı saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
İlçe merkezindeki Adalet Meydanı'nda bulunan anıtın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Anıtı saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Saldırının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Bu gece kimliği belirsiz kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda Adalet Anıtı'mızı yaktı.
Olay yerindeyim. Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez.
Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil." ifadelerini kullandı.
Samsun'da çirkin bir provokasyon sahnelendi. İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan şehrin simgesi 'Onur Anıtı'na urgan bağlanarak Atatürk heykeli yıkılmaya çalışıldı.
Sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, anıttaki heykele bağlanmış bir urgan ve çelik halat olduğunu gördü.
Emniyet ekiplerini hareket geçiren olayda saldırının faili 2 kişi yakalandı.
Şahısların Atatürk Parkı'na gelme anları da güvenlik kamerasına yansıdı.
PROVOKASYON SONRASI İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER: HEYKELİN ETRAFINDA DÖNDÜLER
Yaşanan olay sonrası heykelin bulunduğu Onur Anıtı'nda toplanan kalabalık ilginç görüntülere sebep oldu.
Atatürk heykelinin etrafında el ele tutuşarak halka oluşturan kalabalık heykelin etrafında dönerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.