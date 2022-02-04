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    • 04.02.2022 10:17
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    • 04.02.2022 10:38
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    Edirne Uzunköprü'de provokasyon! Adalet Anıtı ateşe verildi

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan da "Olay yerindeyim. Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil." şeklinde açıklama yaptı.

    Edirne’de Adalet Anıtı ateşe verildi

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

    İlçe merkezindeki Adalet Meydanı'nda bulunan anıtın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

    Anıtı saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

            Olay yerindeyim. Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez.

            Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil." ifadelerini kullandı.

            Samsun'da çirkin bir provokasyon sahnelendi. İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan şehrin simgesi 'Onur Anıtı'na urgan bağlanarak Atatürk heykeli yıkılmaya çalışıldı.

            Sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, anıttaki heykele bağlanmış bir urgan ve çelik halat olduğunu gördü.

                Emniyet ekiplerini hareket geçiren olayda saldırının faili 2 kişi yakalandı.

                Şahısların Atatürk Parkı'na gelme anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

                PROVOKASYON SONRASI İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER: HEYKELİN ETRAFINDA DÖNDÜLER
                Yaşanan olay sonrası heykelin bulunduğu Onur Anıtı'nda toplanan kalabalık ilginç görüntülere sebep oldu.

                Atatürk heykelinin etrafında el ele tutuşarak halka oluşturan kalabalık heykelin etrafında dönerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

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                Haberler Güncel Edirne Uzunköprü'de provokasyon! Adalet Anıtı ateşe verildi
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