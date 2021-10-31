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    • Güncel
    • 31.10.2021 14:42
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    • 31.10.2021 14:44
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    Kayseri'de skandal görüntüler! 29 Ekim'de anaokulu çocuklarını Atatürk posteri önünde secde ettirdiler!

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na gölge düşüren skandal görüntüler Kayseri’den geldi. Tüm ülkede coşkuyla kutlanan 29 Ekim’de anaokuluna giden küçük çocukların Mustafa Kemal Atatürk’ün posteri önünde secde ettirilmesi sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken bir okulda ortaya çıkan bu görüntüler tartışmaya neden oldu. 29 Ekim kutlamaları kapsamında küçük çocukların Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde adeta 'secde' ettirilmesi, tepkileri beraberinde getirdi.

    ANAOKULUNDA GERÇEKLEŞTİ
    Okullarda da kutlamalar çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

    Ancak Kayseri'de bir anaokulunda gerçekleşen kutlama etkinliğine tepki yağdı.

    ATATÜRK'E SECDE
    29 Ekim ritüelleri kapsamında özel bir anaokulunda gerçekleştirildiği belirtilen gösteride çocuklar önce dans etti.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
    Dans sonrası ise küçük yaştaki çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde adeta 'secde' ettirildi.

    Çocukların Atatürk posterine adeta 'secde' etmeleleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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    Çocukları Atatürk posteri önünde secde ettirdiler!
    Haberler Güncel Kayseri'de skandal görüntüler! 29 Ekim'de anaokulu çocuklarını Atatürk posteri önünde secde ettirdiler!
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