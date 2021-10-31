Kayseri'de skandal görüntüler! 29 Ekim'de anaokulu çocuklarını Atatürk posteri önünde secde ettirdiler!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken bir okulda ortaya çıkan bu görüntüler tartışmaya neden oldu. 29 Ekim kutlamaları kapsamında küçük çocukların Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde adeta 'secde' ettirilmesi, tepkileri beraberinde getirdi.