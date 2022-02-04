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    • Güncel
    • 04.02.2022 13:17
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    • 04.02.2022 13:17
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü net mesajlar: Operasyonlarla teröristler çıldırmaya başladı

    Son dakika... Türkiye terör örgütü PKK'ya nefes aldırmadan başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Son olarak Kış Kartalı harekatı ile havadan teröristlere bomba yağdırıldı. Ukrayna dönüşü operasyonlarla ilgili Başkan Erdoğan, "Bu operasyonlarla iyice köşeye sıkışan teröristler çıldırmaya başladı. Çaresizliğin verdiği bir sonuç olarak, kendi aralarındaki telefon konuşmalarında terör örgütü üyelerine "herkes kendi başının çaresine baksın" diye talimat geçiyorlar." dedi.

    Köşeye sıkışan teröristler çıldırmaya başladı

    Başkan Erdoğan, Ukrayna dönüşü gazetecilerle uçakta gerçekleştirdiği söyleşide terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve muhalefetin büyükelçilerle sık sık bir araya gelmesini değerlendirdi.

    ÇILDIRIYORLAR

    Erdoğan, "Kış Kartalı Harekatı da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin inlerini başlarına yıkma irademizin bir adımı. Hem bu harekatta hem de bütün terörle mücadele operasyonlarında görev alan kahramanlarımızı kutluyorum. Tabi bu operasyonlarla iyice köşeye sıkışan teröristler çıldırmaya başladı.

    "HERKES KENDİ BAŞININ ÇARESİNE BAKSIN"

    Çaresizliğin verdiği bir sonuç olarak, kendi aralarındaki telefon konuşmalarında terör örgütü üyelerine "herkes kendi başının çaresine baksın" diye talimat geçiyorlar. Ama hiçbiri kaçacak delik bulamayacak. Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız. Teröristlere sınırlarımız içinde ve dışında nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız." dedi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü net mesajlar: Operasyonlarla teröristler çıldırmaya başladı
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