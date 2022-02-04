Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü net mesajlar: Operasyonlarla teröristler çıldırmaya başladı

ÇILDIRIYORLAR

Erdoğan, "Kış Kartalı Harekatı da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin inlerini başlarına yıkma irademizin bir adımı. Hem bu harekatta hem de bütün terörle mücadele operasyonlarında görev alan kahramanlarımızı kutluyorum. Tabi bu operasyonlarla iyice köşeye sıkışan teröristler çıldırmaya başladı.