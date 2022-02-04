Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.02.2022 12:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2022 15:03
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Zonguldak - Kilimli yolu açılış töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Döviz kuru üzerinden ekonomiye yapılan saldırılarla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardıksak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek Allah'ın izniyle hayat pahalılığı sorununu da çözeceğiz." dedi.

    takvim.com.tr
    AA
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri başta olmak üzere şehrimize kazandırdığımız 3 milyor 404 milyon liralık yatırımların açılışını canlı bağlantı ile olsa da gerçekleştirmek istedik.

    Madenlerde ve demir çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başındaki baret, ellerindeki kara bu şehrin üretiminin sembolüdür. Yeni atılımlarla kabuğunu kırıp tüm Karadeniz'in üretim ve lojistik üssü haline dönüşen bu şehrin önünde artık yeni bir sayfa açılıyor.

    Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek.

    Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda reformların kat edilen mesafenin çok büyük bir bölümünün altında bizim imzamız olduğu görülecektir. Ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanın tamamının 5'e 10'a katlayan eserlerle donattık.

    Her alanda, hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına sokacak çalışmaları başlattık.

    Hiç şüphesiz bu büyük devrim de kolay ilerlemeyecek. Salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim ihracata ve üretime yüklenmemizin amacı bu fırsatı değerlendirmektir.

    Sizler gördünüz döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik.


    Bu arada salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışlarla enflasyonda hiç arzu etmediğimiz artış yaşandı. Çalışanlarımızı ezdirmemek için her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz.

    Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması nedeniyle en düşük tarifi miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir nebze rahatlatacaktır. Milletimizin her derdi her acısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir.

    Müsterih olun Türkiye'yi son 20 yılda nasıl ileriye taşıdıysak bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirkin sembolüdür. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden geleceğiz.

    Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardıksak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek Allah'ın izniyle hayat pahalılığı sorununu da çözeceğiz.


    Ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete siyasetten vefa değil can borcumuz var.

    BATI KARADENİZ'İN İHRACAT KAPISI
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türkiye'nin önemli sanayi tesislerinin yer aldığı Zonguldak, kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz'in ihracat kapısı konumunda bulunuyor.

        Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos serbest bölgesi yer alırken güzergahtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor.

        11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı'na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak hizmete sunuluyor. Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen 1546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları bulunuyor.

        Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı.

        Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi.

        Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi.

            Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilecek, karbon salımı 4 bin 225 ton azaltılacak.

            Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı'na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek.

            Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’na
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Zonguldak - Kilimli yolu açılış töreninde önemli açıklamalar
                SON DAKİKA