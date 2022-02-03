İBB'de skandallar bitmiyor! Ekrem İmamoğlu kanuna aykırı yardım kampanyası başlattı





Sabah'ın haberine göre, İstanbul Vakfı'nın internet sayfasında yapılan paylaşımda ise kiosk cihazlarından temassız banka kartı veya kredi kartı ile 20 TL bağışta bulunarak eğitime destek, aile destek ve anne-bebek desteğinin sağlanmasının hedeflendiği, yapılacak desteğin doğrudan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacağının iddia ediliyor. Sitede; kiosk lokasyonlarının İstanbul'da iki adreste bulunduğu ifade ediliyor.