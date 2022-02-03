Evde kandil simidi nasıl yapılır? Regaip Kandili simidi malzemeleri, püf noktaları… Kandil simidi tarifi mahlepsiz ve mahlepli!

Bugün 3 Şubat Perşembe Regaip Kandili idrak ediliyor ve Müslüman alemi bol bol ibadet edecek. Vazgeçilmez lezzetlerden olan kandil simidi her kandilde pastaneler, fırınlar tarafından hazırlanıyor ve satışa sunuluyor. Evde kendi yapmak ve sevdiklerine tattırmak isteyenler ise sabah saatlerinden itibaren kandil simidi tarifi mahlepsiz ve mahlepli araştırmalarını yoğun bir şekilde yapar oldu. Peki Evde kandil simidi nasıl yapılır? Regaip Kandili simidi malzemeleri, püf noktaları nelerdir?
REGAİP KANDİLİ SİMİDİ NASIL YAPILIR?
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPSİZ
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1. 5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu