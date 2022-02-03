Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.02.2022 21:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2022 21:54
    ABONE OL

    Evde kandil simidi nasıl yapılır? Regaip Kandili simidi malzemeleri, püf noktaları… Kandil simidi tarifi mahlepsiz ve mahlepli!

    Kandil simidi tarifi mahlepsiz ve mahlepli! Evde kandil simidi nasıl yapılır? Regaip Kandili simidi malzemeleri, püf noktaları nelerdir? Arama motorları üzerinden bu soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Evde pratik bir şekilde hazırlanan ve yiyenler için tadı damakta kalacak, çıtır çıtır kandil simidi tariflerini mahlepli ve mahlepsiz olarak haberimizde bulabilir, siz de deneyerek sevdiklerinize sunabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kandil simidi tarifi mahlepsiz ve mahlepli!

    Bugün 3 Şubat Perşembe Regaip Kandili idrak ediliyor ve Müslüman alemi bol bol ibadet edecek. Vazgeçilmez lezzetlerden olan kandil simidi her kandilde pastaneler, fırınlar tarafından hazırlanıyor ve satışa sunuluyor. Evde kendi yapmak ve sevdiklerine tattırmak isteyenler ise sabah saatlerinden itibaren kandil simidi tarifi mahlepsiz ve mahlepli araştırmalarını yoğun bir şekilde yapar oldu. Peki Evde kandil simidi nasıl yapılır? Regaip Kandili simidi malzemeleri, püf noktaları nelerdir?

    REGAİP KANDİLİ SİMİDİ NASIL YAPILIR?

    KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPSİZ

    Malzemeler:

    1 yumurta sarısı
    2 çorba kaşığı yoğurt
    2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

    1. 5 çorba kaşığı şeker
    1 tatlı kaşığı tuz
    125 gram margarin
    Yarım çay bardağı sıvı yağ
    2 çay kaşığı kabartma tozu
    3 su bardağı un
    Üzeri için;

    1 yumurta beyazı
    Susam
    Çörek otu

        Yapılışı:

        Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.
        Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..

        KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ

        Malzemeler
        4.5 su bardağı un
        125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
        1 çay bardağı sıvı yağ
        1 yumurta
        1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
        1 paket kabartma tozu
        1 tatlı kaşığı mahlep
        1 tatlı kaşığı tuz
        2 tatlı kaşığı şeker
        Üzeri için

        Yumurta akı
        Susam

        Yapılışı:

        Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim.
        Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı.
        Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim.
        Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım.
        Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Güncel Evde kandil simidi nasıl yapılır? Regaip Kandili simidi malzemeleri, püf noktaları… Kandil simidi tarifi mahlepsiz ve mahlepli!
            SON DAKİKA