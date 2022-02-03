Evde kandil simidi nasıl yapılır? Regaip Kandili simidi malzemeleri, püf noktaları… Kandil simidi tarifi mahlepsiz ve mahlepli!

Yapılışı:

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.

Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..

KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ

Malzemeler

4.5 su bardağı un

125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için

Yumurta akı

Susam