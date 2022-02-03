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    • Güncel
    • 03.02.2022 13:15
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    • 03.02.2022 13:15
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    Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı teröristlerin kabusu oldu: 43 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

    43 hain EX!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

    Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG'den misliyle hesap soruldu! El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi

    Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı teröristlerin kabusu oldu: 43 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
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