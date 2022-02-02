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    Yalanları bir bir ortaya dökülen Kemal Kılıçdaroğlu kendini kurtarmak için “Bizi takip ediyorlar” iddiasına sığındı

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çektiği videoları twitter’a attı. Ama hepsi fos çıktı! Kendini kurtarmak için, “Bizi takip ediyorlar” iddiasına sığındı.

    Atma Kemal Bey
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    Cumhuriyet Halk Partisi'nde son günlerde iyice kazan kaynamaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda buluşması ve 48 bin lira hesabı belediyeye yüklemesi, ortalığı karıştırdı. İmamoğlu, hatasını örtmek için "Mobese" iddiasına sığındı. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'ndan geri kalmadı. Önce Fatih Altaylı ile yaptığı canlı yayında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu İBB'de Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde yolsuzluk yapmakla suçladı. Ancak bunu kanıtlayamadı. Canlı yayına bağlanan Karaismailoğlu'ndan ağzının payını aldı.



    KENDİSİNİ ELE VERDİ
    CHP lideri Kılıçdaroğlu, hızını alamadı. Başkan Erdoğan'ın, iptal edilen ihaleyi, 6 milyar lira farkla başka müteahhitlere verdiği iddiasını ortaya attı. Elindeki bir imzalı kağıdı salladı. Ancak o da fos çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, ben ihalelere imza atmam. Yalancılığını ispatladın" diyerek yalanını yüzüne çarptı!



    Ama Kılıçdaroğlu, durmadı. Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ile Kocaeli'de bir açılışa katıldı. Kurdelayı birlikte keserek büyük tepki topladı. Bu olay karşısında da sessiz kaldı.



        Ve son bombasını da patlattı. Boğaz manzaralı otelde 100 bin liralık süite kapağı attı. Buradan "Trol" güzellemesi yaptı! Ancak CHP Gençlik Kolları'nın paylaştığı fotoğrafla, kendisi trollenince şok yaşadı! Sesini çıkaramadı. "İzleniyoruz" diyerek şaşırttı.



        İMAMOĞLU İTİRAF ETTİ
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz büyükelçi ile yediği yemekten CHP Genel Merkez'in haberinin olmadığını itiraf etti: Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin. Bu, sürecin biraz magazinsel tarafı bu. Ama esas ciddi tarafı MOBESE meselesidir...

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        Haberler Güncel Yalanları bir bir ortaya dökülen Kemal Kılıçdaroğlu kendini kurtarmak için “Bizi takip ediyorlar” iddiasına sığındı
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