Yalanları bir bir ortaya dökülen Kemal Kılıçdaroğlu kendini kurtarmak için “Bizi takip ediyorlar” iddiasına sığındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde son günlerde iyice kazan kaynamaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda buluşması ve 48 bin lira hesabı belediyeye yüklemesi, ortalığı karıştırdı. İmamoğlu, hatasını örtmek için "Mobese" iddiasına sığındı. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'ndan geri kalmadı. Önce Fatih Altaylı ile yaptığı canlı yayında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu İBB'de Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde yolsuzluk yapmakla suçladı. Ancak bunu kanıtlayamadı. Canlı yayına bağlanan Karaismailoğlu'ndan ağzının payını aldı.
KENDİSİNİ ELE VERDİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu, hızını alamadı. Başkan Erdoğan'ın, iptal edilen ihaleyi, 6 milyar lira farkla başka müteahhitlere verdiği iddiasını ortaya attı. Elindeki bir imzalı kağıdı salladı. Ancak o da fos çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, ben ihalelere imza atmam. Yalancılığını ispatladın" diyerek yalanını yüzüne çarptı!
Ama Kılıçdaroğlu, durmadı. Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ile Kocaeli'de bir açılışa katıldı. Kurdelayı birlikte keserek büyük tepki topladı. Bu olay karşısında da sessiz kaldı.