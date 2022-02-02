Yalanları bir bir ortaya dökülen Kemal Kılıçdaroğlu kendini kurtarmak için “Bizi takip ediyorlar” iddiasına sığındı





Ve son bombasını da patlattı. Boğaz manzaralı otelde 100 bin liralık süite kapağı attı. Buradan "Trol" güzellemesi yaptı! Ancak CHP Gençlik Kolları'nın paylaştığı fotoğrafla, kendisi trollenince şok yaşadı! Sesini çıkaramadı. "İzleniyoruz" diyerek şaşırttı.







İMAMOĞLU İTİRAF ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz büyükelçi ile yediği yemekten CHP Genel Merkez'in haberinin olmadığını itiraf etti: Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin. Bu, sürecin biraz magazinsel tarafı bu. Ama esas ciddi tarafı MOBESE meselesidir...

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