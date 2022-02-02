Altay tankı motoru için kritik süreç! İlk teslim 2023’te

Almanya'nın uyguladığı örtülü ambargonun ardından Türkiye, diğer alternatifler için düğmeye basmış ve Güney Kore ile yeni bir süreç başlatmıştı. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Güney Kore'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek. Ziyarette Güney Kore ile ALTAY tankının motor tedarikine ilişkin mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Güney Kore ziyaretinde tankın motor ve şanzımanıyla ilgili muhataplarıyla ile niyet mektubu imzalamıştı. Güney Kore heyetinin ziyaretinde nihai imzaların atılması planlanıyor.
TESLİM 2023'TE
Öte yandan, ALTAY için yerli motorun geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. 2018'de sözleşmesi uygulamaya giren Batu motoru ile tankın ilk prototipi geçtiğimiz günlerde kendini gösterirken, 1.500 beygir motor olarak çalışılan ALTAY motorunda transmisyon aşamasına gelindi.