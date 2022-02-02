Altay tankı motoru için kritik süreç! İlk teslim 2023’te

Almanya'nın uyguladığı örtülü ambargonun ardından Türkiye, diğer alternatifler için düğmeye basmış ve Güney Kore ile yeni bir süreç başlatmıştı. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Güney Kore'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek. Ziyarette Güney Kore ile ALTAY tankının motor tedarikine ilişkin mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor.