İşte 3 aylarda yapılması gereken ibadetler... Üç aylarda yapılacak ibadetler okunacak dualar nelerdir?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar 2 Şubat Çarşamba yani bugün itibariyle başladı. Müslümanlar üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bu aylarda yapılacak ibadetler merak konusu oluyor. İslam alemi için çok önemli olan bu aylarda okunacak dualar ve yapılması gerekenler çok araştırılıyor. Peki, üç aylarda yapılacak ibadetler okunacak dualar nelerdir? İşte 3 aylarda yapılması gereken ibadetler...
ÜÇ AYLARDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).
Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi "üç aylar orucu" şeklinde adlandırılır.
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Üç ayların tamamını oruçlu geçirmek, Hz.Peygamber'in (s.a.) uygulamaları arasında sayılmamıştır. Ramazan, zaten farz olan orucun tutulduğu aydır. Üç ayların Ramazan'dan önceki iki ayda tutulan oruçların bir amacı da Ramazan'a ve oruca ruhen hazırlıktır. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
ÜÇ AYLAR NAMAZI
Bu mübarek aylarda bilhassa Kandil gecelerinde müminlerin nafile namazlar kılması çok faziletlidir.
Üç aylar girdiği zaman Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:
"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)
Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." diyerek bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)
Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.