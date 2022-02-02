2022 Kadir Gecesi hangi tarihte başlayacak? Kadir Suresi okunuşu ve anlamı! Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler?

Bin Aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Müslüman vatandaşların her sene en merak ettiği günlerden biri oluyor. 2022 yılının ikinci ayı yaşanırken ve üç ayların ilk günü başlamışken Kadir Gecesi ne zaman? 2022 Kadir Gecesi hangi gün, tarihte idrak edilecek sorularının yanıtları da merak konusu oldu. Bol faziletli günleri değerlendirmek isteyen ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen İslam dünyası Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu araştırmaya başladı. Kadir Suresi okunuşu ve anlamı da merak edildi. İşte tüm bilgiler…
2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi, gelecek yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.
Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.