Bir gece ansızın PKK'ya 'Kış Kartalı' operasyonu! Teröristlere kış darbesi vuruldu! Yerli mühimmatla dünyaya meydan okuma mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekatı icra edildiğini açıkladı.
Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekâtı icra edilmiştir" denildi.