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    Bir gece ansızın PKK'ya 'Kış Kartalı' operasyonu! Teröristlere kış darbesi vuruldu! Yerli mühimmatla dünyaya meydan okuma mesajı

    MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. "Kış Kartalı" adı verilen harekat kapsamında Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde tespit edilen hedefler vuruldu. MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası uçaklarımız emniyetle üslerine döndü" denildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonun önemini A Haber'de anlattı. Ayrıca Ağar, "Burada özellikle dünyaya verilen mesaj 'biz bağımsız olarak yerli mühimmat kullanıp isabetli atışlar yapıyoruz'. Bir meydan okuma var biz yerli mühimmatlarla sizinkinden daha iyisini yapıyoruz mesajı var" dedi.

    Yerli mühimmatla dünyaya meydan okuma mesajı

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekatı icra edildiğini açıkladı.



    Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatı icra edildiği bildirildi.



    Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekâtı icra edilmiştir" denildi.

        YERLİ VE MİLLİ BOMBALAR

        Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonun önemini A Haber'de anlattı.

        Ayrıca Ağar, "Burada özellikle dünyaya verilen mesaj 'biz bağımsız olarak yerli mühimmat kullanıp isabetli atışlar yapıyoruz'. Bir meydan okuma var biz yerli mühimmatlarla sizinkinden daha iyisini yapıyoruz mesajı var" dedi.

        "TÜM UÇAKLARIMIZ EMNİYETLE ÜSLERİNE DÖNDÜ"

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kış Kartalı harekatında, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

        Askeri kaynaklardan elde edilen bilgilere göre harekat ile terör örgütüne ağır bir darbe vurulmuş oldu. Harekatta çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
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        Haberler Güncel Bir gece ansızın PKK'ya 'Kış Kartalı' operasyonu! Teröristlere kış darbesi vuruldu! Yerli mühimmatla dünyaya meydan okuma mesajı
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