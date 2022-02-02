Bir gece ansızın PKK'ya 'Kış Kartalı' operasyonu! Teröristlere kış darbesi vuruldu! Yerli mühimmatla dünyaya meydan okuma mesajı

"TÜM UÇAKLARIMIZ EMNİYETLE ÜSLERİNE DÖNDÜ"



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kış Kartalı harekatında, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

Askeri kaynaklardan elde edilen bilgilere göre harekat ile terör örgütüne ağır bir darbe vurulmuş oldu. Harekatta çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği vurgulandı.