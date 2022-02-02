Türk Hava Yolları uçuşlarında çevreci yakıt dönemi başladı! Yüzde 87’ye varan oranda sera gazı emisyon azaltımı sağlıyor

Yüksek enerji içeriğine sahip çevreci yakıt temiz yanma sayesinde SOx ve NOx emisyonlarının zararlı partiküllerini de azaltmaya yardımcı oluyor. Sürdürülebilir ham maddelerden üretilen ve içeriğinde zararlı ağır metaller bulunmayan yakıt İstanbul –Paris uçuşlarında başlangıç aşamasında haftada bir kez kullanılacak.

ÖNEMLİ BİR GERİ DÖNÜŞÜM BAŞARISI SERGİLİYORLAR

Türk Hava Yolları 2008 yılından bu yana, karbon ayak izini azaltmak için 100'den fazla operasyonel optimizasyon projesi başlattı ve bu projeleri başarıyla uyguladı. Seyahatin her aşamasında ve yer operasyonlarında hayata geçirilen uygulamalar sayesinde 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 15 bin 363 ton yakıt tasarrufu sağlanarak 48 bin 394 ton karbon emisyonunun atmosfere salımını önlendi. İlk üç çeyreklik dönemde ise toplam 85 bin 119 ton CO2 salımı önlendi.