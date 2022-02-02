Berkay Saner kimdir, İnstagram hesabı ne? Berkay Saner tutuklandı mı? Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay'ın işkence görüntüleri kan dondurdu

BİPOLAR BOZUKLUĞU NEDİR?

Bipolar bozukluk uzun süreli ve karmaşık bir duygudurum hastalığıdır. Bu rahatsızlıkta manik, hipomanik ve depresif ataklar ortaya çıkar. Ataklar sırasında da hafif ancak çeşitli belirtiler ile bipolar bozukluk kendisini gösterebilir.

Bipolar bozukluk tıbbi olarak manik depresif olarak da adlandırılır. İki uçlu bozukluk olarak tanımlanan bu hastalıkta iki ayrı ruhsal bozukluk vardır. Bu durumlar taşkınlık (mani) ve çökkünlük (depresif bozukluk) olarak tanımlanabilir. Bu hastalık dönemleri birbirini takip eder, yatışma ve alevlenme dönemleri gözlenir.

İş gücü kaybının önemli nedenleri arasında yer alan bipolar bozukluk kendi içinde bipolar 1, bipolar 2 ve siklotimik bozukluk olmak üzere 3 alt tipe ayrılır:



Bipolar I Bozukluğu

En az 1 manik atağın olduğu öncesinde ya da sonrasında hipomani veya depresif atağın mevcut olabileceği bipolar bozukluk alt türüdür. Bazı bipolar tip 1 hastalarında manik atak sırasında gerçeklikten kopuş (psikoz) meydana gelebilir. Bipolar tip 1, erkek ve kadınları eşit oranda etkiler.



Bipolar II Bozukluğu

Bipolar tip 2 hastaları en az 2 hafta süreyle majör depresif atak yaşarlar. Genellikle depresyona en az 4 gün boyunca süren bir hipomani atağı eşlik eder. Bipolar II bozukluğunda manik atak mevcut değildir. Bu bipolar bozukluk alt tipi genellikle kadınlarda daha sık olarak ortaya çıkar.



Siklotimik Bozukluk

En az 2 yıllık süre boyunca hipomani ve depresif atak belirtilerini tecrübe eden kişilerde siklotimik bozukluk söz konusu olabilir. Bu bozuklukta diğer bipolar bozukluk alt tipine göre belirtiler daha hafif seyirlidir.

Hasta olmadığı dönemlerde kişiler normal görünürler. Her bir atak başladığında birkaç hafta sürebilir. Atakların süresi birbirine eşit olmayabilir. Mani dönemi beklenenden daha hafif geçebilir. Bu hafif belirtilerle seyreden mani dönemine hipomani ismi verilir.