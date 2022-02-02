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    • 03.02.2022 00:04
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    Berkay Saner kimdir, İnstagram hesabı ne? Berkay Saner tutuklandı mı? Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay'ın işkence görüntüleri kan dondurdu

    İrem Ay - Berkay Saner olayı sonrası Berkay Saner kimdir, İnstagram hesabı ne? Berkay Saner tutuklandı mı? Bipolar bozukluğu nedir, belirtileri nelerdir? soruları gündeme geldi. 4 yıllık evli olan İrem Ay - Berkay Saner boşandıktan sonra iddiaya göre şiddet başladı. İrem Ay adlı kadın sosyal medya hesabından kan donduran görüntüler paylaştı. Görüntülerde vücudunda morluklar görülen kadının yerde baygın yatması dikkat çekerken esi eşinin gülerek poz vermesi herkesi dumura uğrattı. İşte olayın detayları ve son gelişmeler...

    Berkay Saner kimdir, İnstagram hesabı ne? Berkay Saner tutuklandı mı? Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay’ın işkence görüntüleri...

    İrem Ay isimli 23 yaşındaki sosyal medya fenomeninin yaşadığı işkence görüntüleri Türkiye'nin günemine oturdu. İrem Ay'ın iddiasına gçre eski eşi Berkay Saner kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra gülümseyerek başında fotoğraf çekti. Genç kadın, sosyal medya hesabından işkence görüntülerini yayınladıktan sonra yardım istedi. Sosyal medyada kısa sürede yayınlan görüntülerin ardından Twitter'da #iremay etiketiyle yüzlerce kullanıcı paylaşımlarda bulundu. Peki Berkay Saner kimdir, İnstagram hesabı ne? Berkay Saner tutuklandı mı? İrem Ay - Berkay Saner olayı nedir? Berkay Saner hasta mı? Bipolar bozukluğu nedir? İşte tüm detaylar ve yeni gelişmeler...

    BERKAY SANER KİMDİR, İNSTAGRAM HESABI NE?

    İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay eski eşi Berkay Saner'in kendise sistematik şekilde işkence yağtığını öne sürerek şoke eden fotoğraflar paylaştı. Berkay Saner hakkında bir bilgi bulunmamakla birlikte İrem Ay'ın işkence görüntülerinin üzerine yaptığı açıklamalar herkesi gözyaşlarına boğdu.

    İREM AY KİMDİR?

    Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay sosyal medyada yaptığı şiddet gördüğü yönündeki paylaşımlar sonrasında merak edildi. İrem Ay Berkay Saner ile evlenmiştir. Yaklaşık 23 bin takipçisi bulunan İrem Ay'ın instagram adresi iremmaayy olarak biliniyor.

    SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇIĞLIĞI

    İrem Ay, yaşadığı işkence dolu günleri şu sözlerle ifade etti:

    * Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine.

    * Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak Yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi.''

    Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, İrem'e destek mesajları atarken Berkay S.'ye tepki gösterdi. Ayrıca İrem'in kız kardeşi Dilan Ay, "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.

        BİPOLAR BOZUKLUĞU NEDİR?

        Bipolar bozukluk uzun süreli ve karmaşık bir duygudurum hastalığıdır. Bu rahatsızlıkta manik, hipomanik ve depresif ataklar ortaya çıkar. Ataklar sırasında da hafif ancak çeşitli belirtiler ile bipolar bozukluk kendisini gösterebilir.

        Bipolar bozukluk tıbbi olarak manik depresif olarak da adlandırılır. İki uçlu bozukluk olarak tanımlanan bu hastalıkta iki ayrı ruhsal bozukluk vardır. Bu durumlar taşkınlık (mani) ve çökkünlük (depresif bozukluk) olarak tanımlanabilir. Bu hastalık dönemleri birbirini takip eder, yatışma ve alevlenme dönemleri gözlenir.

        İş gücü kaybının önemli nedenleri arasında yer alan bipolar bozukluk kendi içinde bipolar 1, bipolar 2 ve siklotimik bozukluk olmak üzere 3 alt tipe ayrılır:


        Bipolar I Bozukluğu
        En az 1 manik atağın olduğu öncesinde ya da sonrasında hipomani veya depresif atağın mevcut olabileceği bipolar bozukluk alt türüdür. Bazı bipolar tip 1 hastalarında manik atak sırasında gerçeklikten kopuş (psikoz) meydana gelebilir. Bipolar tip 1, erkek ve kadınları eşit oranda etkiler.


        Bipolar II Bozukluğu
        Bipolar tip 2 hastaları en az 2 hafta süreyle majör depresif atak yaşarlar. Genellikle depresyona en az 4 gün boyunca süren bir hipomani atağı eşlik eder. Bipolar II bozukluğunda manik atak mevcut değildir. Bu bipolar bozukluk alt tipi genellikle kadınlarda daha sık olarak ortaya çıkar.


        Siklotimik Bozukluk
        En az 2 yıllık süre boyunca hipomani ve depresif atak belirtilerini tecrübe eden kişilerde siklotimik bozukluk söz konusu olabilir. Bu bozuklukta diğer bipolar bozukluk alt tipine göre belirtiler daha hafif seyirlidir.

        Hasta olmadığı dönemlerde kişiler normal görünürler. Her bir atak başladığında birkaç hafta sürebilir. Atakların süresi birbirine eşit olmayabilir. Mani dönemi beklenenden daha hafif geçebilir. Bu hafif belirtilerle seyreden mani dönemine hipomani ismi verilir.

        BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Bipolar bozukluk belirtileri temel olarak mani, hipomani ve depresyon semptomları içerisinde değerlendirilir. Bipolar bozukluğu bağlı olarak oluşan depresif dönem en az 2 hafta süreyle devam etme eğilimindedir. Manik atak ise genellikle birkaç gün ile birkaç haftalık bir süre zarfı boyunca sürer. Bazı kişilerde ataklar yıl içerisinde sürekli birbiri ardına gelir.

        Depresif dönem belirtileri şu şekilde özetlenebilir:

        Üzgün, ümitsiz, huzursuz hissetmek
        Enerji eksikliği
        Konsantrasyon ve hatırlama zorluğu
        Günlük faaliyetlere ilgi kaybı
        Değersizlik duygusu
        Suçluluk ve umutsuzluk
        Kötümserlik
        Kendinden kuşku duyma
        Halüsinasyonlar, mantıksız düşünceler
        Uyumakta zorluk veya aşırı uyuma
        İntihar (suisid, özkıyım) düşünceleri
        Mani atağında bulunan kişiler aşırı duygulanıma sahiptirler. Heyecanlı, dürtüsel, eforik, taşkın ve aşırı enerjili olabilen bu kişilerde mani atağı döneminde gece hayatı, korunmasız cinsel ilişki ve madde kullanımı gibi riskli davranışlara karşı bir yatkınlık meydana gelir.

        Taşkınlık dönemi (manik evre) belirtileri ise şu şekilde özetlenebilir:

        Çok mutlu ve sevinçli hissetmek
        Çok hızlı konuşmak
        Aşırı enerjik hissetmek
        Kendini önemli hissetmek
        Yeni fikirler ve planlarla dolu olmak
        Kolayca dikkat dağılması
        Halüsinasyonlar ve mantıksız düşünceler
        Az uyumak
        Az yemek
        Faaliyetlerde aşırılığa kaçmak, örneğin aşırı para harcamak
        Riskli ve zararlı olan şeyleri yapma

        Sıklıkla mani ve depresyon atakları birbirini takip eder. Arada normal dönemler olabildiği gibi bu iki durum arasında sürekli döngü olabilir.

        Bipolar tip 2 rahatsızlığı ile ilişkili olan hipomani döneminde kişide maniye benzer belirtiler meydana gelir ancak daha hafif seyirlidirler. Maninin aksine hipomani döneminde kişiler iş, okul ya da diğer sosyal ilişkiler ile ilgili herhangi bir problem yaşamayabilirler.

        Kadın ve erkeklerde bipolar bozukluk atakları sırasında farklı belirtiler meydana gelebilir. Kadınlar erkeklere göre depresif ataklara daha yatkındırlar ve tiroid hastalığı, obezite, kaygı bozukluğu ve migren gibi diğer sağlık problemlerinin daha sık olarak eşlik ettiği tespit edilebilir. Kadınlarda bipolar bozukluk daha sık tekrarlama eğilimindedir. Bu durum, menstruasyon (adet), gebelik ya da menopoz dönemlerinde meydana gelen hormonal değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir.

        Erkeklerde bipolar bozukluk genellikle kadınlara göre daha erken yaşlarda tanı alır. Erkeklerde manik ataklar daha şiddetlidir ve madde veya alkol kullanımı gibi zararlı alışkanlıklar daha sık eşlik eder. Erkeklerde kadınlara göre daha sık tespit edilen bir diğer durum da suisid (intihar, özkıyım) girişimleridir.
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        Haberler Güncel Berkay Saner kimdir, İnstagram hesabı ne? Berkay Saner tutuklandı mı? Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay'ın işkence görüntüleri kan dondurdu
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