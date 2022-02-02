Berkay Saner kimdir, İnstagram hesabı ne? Berkay Saner tutuklandı mı? Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay'ın işkence görüntüleri kan dondurdu

İrem Ay isimli 23 yaşındaki sosyal medya fenomeninin yaşadığı işkence görüntüleri Türkiye'nin günemine oturdu. İrem Ay'ın iddiasına gçre eski eşi Berkay Saner kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra gülümseyerek başında fotoğraf çekti. Genç kadın, sosyal medya hesabından işkence görüntülerini yayınladıktan sonra yardım istedi. Sosyal medyada kısa sürede yayınlan görüntülerin ardından Twitter'da #iremay etiketiyle yüzlerce kullanıcı paylaşımlarda bulundu. Peki Berkay Saner kimdir, İnstagram hesabı ne? Berkay Saner tutuklandı mı? İrem Ay - Berkay Saner olayı nedir? Berkay Saner hasta mı? Bipolar bozukluğu nedir? İşte tüm detaylar ve yeni gelişmeler...
BERKAY SANER KİMDİR, İNSTAGRAM HESABI NE?
İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay eski eşi Berkay Saner'in kendise sistematik şekilde işkence yağtığını öne sürerek şoke eden fotoğraflar paylaştı. Berkay Saner hakkında bir bilgi bulunmamakla birlikte İrem Ay'ın işkence görüntülerinin üzerine yaptığı açıklamalar herkesi gözyaşlarına boğdu.
İREM AY KİMDİR?
Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay sosyal medyada yaptığı şiddet gördüğü yönündeki paylaşımlar sonrasında merak edildi. İrem Ay Berkay Saner ile evlenmiştir. Yaklaşık 23 bin takipçisi bulunan İrem Ay'ın instagram adresi iremmaayy olarak biliniyor.
SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇIĞLIĞI
İrem Ay, yaşadığı işkence dolu günleri şu sözlerle ifade etti:
* Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine.
* Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak Yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi.''
Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, İrem'e destek mesajları atarken Berkay S.'ye tepki gösterdi. Ayrıca İrem'in kız kardeşi Dilan Ay, "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.