Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Gençlik buluşmaları' kapsamında Trabzon Akçaabat'ta gençlerle buluştu

Başkan Erdoğan, 'Gençlik buluşmaları' kapsamında Trabzon Akçaabat'ta gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Erdoğan, hakaret tartışmalarıyla ilgili olarak, "Tayyip Erdoğan'ın kendisine yapılan hakaret benim için önemli değil fakat bu kardeşiniz, ağabeyiniz bir makamı temsil ediyor, cumhurbaşkanlığı makamı. Bu makamı korumak da görevimdir" ifadelerini kullandı. Erdoğan karla mücadele konusunda İBB yönetimini eleştirdi. "İstanbul'da bizden sonrakilere kalan bir şey olmadı ki ne yaptıysak biz yaptık. Olmayan bir şey vardı, Sarıyer Kahramanı'nda balık yemek. Şu anki İBB yönetimi bizim yaptığımız tünelleri kapatıyor. Marmaray'ı bize zindan ettiler buna rağmen 5 yılda yaptık" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, hangi alana bakarsanız bakın, gördüğünüz hemen her eser ve hizmetin altında bizim imzamız vardır.