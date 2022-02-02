3 Şubat 2022 Perşembe bugün ne kandili idrak ediliyor? Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

Rahmet ve bereket ayları olarak anılan üç aylar bugün başladı. Milyonlarca kişi üç aylara kavuşmanın sevincini yaşarken bu mübarek aylar içerisindeki ilk kandilin tarihi de merak ediliyor. Bu kapsamda özellikle Regaip Kandili ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı için yapılan araştırmalar artışa geçti. Peki, bugün kandil mi? 3 Şubat 2022 Perşembe yarın ne kandili idrak edilecek? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte detaylı bilgi...
BUGÜN KANDİL Mİ?
Yarın yani 3 Şubat 2022 Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar