3 Şubat 2022 Perşembe bugün ne kandili idrak ediliyor? Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

Rahmet ve bereket ayları olarak anılan üç aylar bugün başladı. Milyonlarca kişi üç aylara kavuşmanın sevincini yaşarken bu mübarek aylar içerisindeki ilk kandilin tarihi de merak ediliyor. Bu kapsamda özellikle Regaip Kandili ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı için yapılan araştırmalar artışa geçti. Peki, bugün kandil mi? 3 Şubat 2022 Perşembe yarın ne kandili idrak edilecek? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte detaylı bilgi...