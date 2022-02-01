Üç aylar başladı mı, ne zaman başlıyor? Diyanet Dini Günler Takvimi 2022! Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 dini günler takvimini yayınladı. İslamiyette büyük önem taşıyan Receb, Şaban ve Ramazan ayları hakkında araştırmalar hızlanmaya başladı. Milyonlarca müslüman Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihlerini merak ediyor. Peki Üç aylar başladı mı, ne zaman başlıyor? Üç aylarda hangi günler oruç tutulur, hangi dualar edilir? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2022 ve diğer tüm detaylar...
ÜÇ AYLAR BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
RECEP AYI
2022 yılında Üç aylar, Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Recep ayının gelişiyle üç aylar da başlamış oluyor.
ŞABAN AYI
Ardından 4 Mart'ta Şaban ayı idarak edilecek.
RAMAZAN AYI
Son olarak 2 Nisan'da da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Böylelikle üç aylar da bitecek.
ÜÇ AYLAR ORUCU HANGİ GÜNLER, KAÇ GÜN TUTULUR?
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.