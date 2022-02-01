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    • 02.02.2022 06:50
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    Üç aylar başladı mı, ne zaman başlıyor? Diyanet Dini Günler Takvimi 2022! Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri...

    İçerisinde Recep, Şaban ve Ramazan ayları olan üç aylara giriyoruz. En faziletli aylar arasında yer alan üç aylarda tüm müslümanlar dualar okuyacak, oruçlarını tutacak kısaca ibadetlerini yerine getirecek. Diyanet 2022 takvimine göre üç aylar Recep ayı ile başlayacak. Ramazan ayı ile birlikte de üç aylara veda edilecek. Peki Üç aylar başladı mı, ne zaman başlıyor? Üç aylarda hangi günler oruç tutulur, hangi dualar okunur? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2022 ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri...

    Üç aylar başladı mı, ne zaman başlıyor?

    Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 dini günler takvimini yayınladı. İslamiyette büyük önem taşıyan Receb, Şaban ve Ramazan ayları hakkında araştırmalar hızlanmaya başladı. Milyonlarca müslüman Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihlerini merak ediyor. Peki Üç aylar başladı mı, ne zaman başlıyor? Üç aylarda hangi günler oruç tutulur, hangi dualar edilir? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2022 ve diğer tüm detaylar...

    ÜÇ AYLAR BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    RECEP AYI

    2022 yılında Üç aylar, Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Recep ayının gelişiyle üç aylar da başlamış oluyor.

    ŞABAN AYI

    Ardından 4 Mart'ta Şaban ayı idarak edilecek.

    RAMAZAN AYI

    Son olarak 2 Nisan'da da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Böylelikle üç aylar da bitecek.

    ÜÇ AYLAR ORUCU HANGİ GÜNLER, KAÇ GÜN TUTULUR?

    Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

    Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

        ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

        Üç mübarek ay olan Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif bulunduran Üç Aylar'da ayrıca Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi İslam dinince önemli kabul edilen gün ve geceler bulunuyor. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç Aylar'ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

        Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

        Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır.

        ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ

        Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

        Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Miraç Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.
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